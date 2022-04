Trên 2 vạn người đổ về phố đi bộ thành Vinh

(Baonghean.vn) - Mặc dù lượng khách đổ về lớn nhưng công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách được T.X Cửa Lò thực hiện nghiêm túc.

(Baonghean.vn) - Sau 1 năm hoạt động, Nhà máy may An Hưng đóng tại xã Công Thành (Yên Thành) đã nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo việc làm cho người lao động, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022.