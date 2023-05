Trên 6.500 ha lúa hè thu-mùa ở Nghệ An có nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn

Kiểm tra và thêm nước làm mát xe ôtô là bước quan trọng giúp động cơ hoạt động ổn định. Do đó, người dùng nên kiểm tra thường xuyên theo đúng quy trình để động cơ vận hành hiệu quả, trơn tru và đảm bảo an toàn khi lái xe.

(Baonghean.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, chuyển hơn 700 ý kiến, kiến nghị của cử tri và 225 đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

(Baonghean.vn) - Mặc dù có chiến thắng đậm 4-1 trước U19 Bình Phước nhưng U19 Sông Lam Nghệ An đã rất vất vả để có thể ghi tên mình vào vòng bán kết. Một lần nữa cái tên Nguyễn Quang Vinh lại tỏa sáng đúng lúc để giúp đội bóng xứ Nghệ vượt qua khó khăn.

(Baonghean.vn) - Theo một bài đăng trên mạng xã hội của một thống đốc địa phương, một vụ nổ đã xảy ra ở khu vực của Nga giáp biên giới Ukraine, khiến một tàu chở hàng bị trật đường ray hôm 1/5. Cũng theo nguồn tin này, rất may đã không xảy ra thương vong về người.

(Baonghean.vn) - Nhu cầu hát karaoke trong dịp nghỉ lễ tăng lên, tuy nhiên, do các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này chưa đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự nên vẫn đang tiếp tục được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.