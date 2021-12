Trên đường tránh bão Rai, 2 thuyền viên Nghệ An mất tích trên biển

Nghề đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân đối mặt với nhiều rủi ro khi có bão trên biển Đông. Ảnh: Xuân Hoàng

Thông tin từ Chi cục Thủy sản cho biết, vào khoảng 02h45’ ngày 18/12/2021 tàu cá NA-90855-TS do ông Nguyễn Văn Lục, thường trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm chủ phương tiện, với 15 thuyền viên di chuyển vào bờ để tránh bão Rai. Khi cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 27 hải lý về hướng Đông Bắc, do sóng to, gió lớn nên 02 thuyền viên bị rơi xuống biển. Cả 02 cùng trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.