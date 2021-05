Treo thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin kẻ giết bác sĩ nha khoa

Trung tá Lâm Hồng Vũ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh đã phát đi thông báo treo thưởng 100 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp công an bắt giữ được đối tượng gây án trong vụ giết người xảy ra tại phường An Phú, thành phố Thuận An vào đêm 4/5.

Theo thông báo từ Công an tỉnh Bình Dương, nghi phạm là nam giới cao khoảng 1m7, dáng người gầy. Thời điểm gây án có đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo thun không cổ ngắn tay màu xanh lá, quần jean dài màu xanh dương và đi giày màu đen.

Đối tượng tình nghi. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai biết người đàn ông có đặc điểm nhận dạng như trên thì báo ngay cho cơ quan công an người gần nhất để phối hợp xử lý. Thông tin người cung cấp sẽ đảm được đảm bảo an toàn và bí mật.