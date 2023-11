Triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Nghệ An

Sáng 3/11, Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Công ty CP Giải pháp công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Tham dự có đại diện Sở Công Thương, các địa phương, đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Nghệ An.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Quang An

Hội thảo nhằm hỗ trợ hiệu quả các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện tốt các quy định về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cùng hệ thống văn bản dưới Luật. Từ đó, các doanh nghiệp, đơn vị sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng, các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng phù hợp để áp dụng triển khai ở đơn vị mình, đảm bảo các mục tiêu do Trung ương và địa phương ban hành.

Các chuyên gia về năng lượng thuyết trình các giải pháp tại hội thảo. Ảnh: Quang An

Nghệ An hiện có 38 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm, tập trung tại các khu công nghiệp, các nhà máy lớn. Theo thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tại Nghệ An tăng 10,06% so với năm trước, trong đó, tập trung vào các ngành sản xuất và phân phối điện, khai khoáng, chế biến, chế tạo… Do đó, việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng rất quan trọng.

Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương đã tổ chức nhiều chương trình nhằm tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm đạt hiệu quả, như tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất hàng năm; tổ chức các cuộc phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hội thi "Tiết kiệm năng lượng trong ngành Công Thương"; tập huấn kiến thức về năng lượng, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp, đơn vị, cán bộ phường, xã, hội viên các hội và hộ gia đình...

Giai đoạn 2021-2025, Nghệ An phấn đấu tiết kiệm từ 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5%.

Những thắc mắc của các đơn vị được thảo luận, tìm giải pháp tại hội thảo. Ảnh: Quang An

Tại hội thảo, các cơ sở, đơn vị đã được các chuyên gia thuyết giảng về các chuyên đề liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tổng quan về kiểm kê khí nhà kính; Tổng quan về tình hình tiêu thụ năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp… Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại từng đơn vị cũng đã được thảo luận, giải đáp.

Các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Q.A

Trao đổi tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Hậu - chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm năng lượng, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới, trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp như: Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; quy định chế độ, trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

Ngoài ra, cần có mạng lưới và người quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại Khoản 1, Điều 35, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở….