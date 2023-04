Triển khai cao điểm '70 ngày, đêm' cấp thẻ căn cước công dân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đợt cao điểm "70 ngày, đêm" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đối với công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số phòng liên quan thuộc Công an tỉnh và được tổ chức trực tuyến đến Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, đợt cao điểm "70 ngày, đêm" lần này Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trên phạm vi toàn tỉnh Nghệ An và tại các địa phương có công dân Nghệ An đang cư trú chưa được cấp CCCD.

Phấn đấu đến ngày 30/6/2023 hoàn thành việc cấp thẻ CCCD đối với 100% công dân đủ điều kiện. Riêng đối với công dân có nơi thường trú tại 27 xã biên giới và các xã đã làm sạch ma túy; công dân có nơi thường trú tại các địa phương được lựa chọn đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị phải hoàn thành việc cấp CCCD trước ngày 30/5/2023.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ tổ chức các tổ lưu động xuống tận thôn bản để cấp CCCD làm cả ngoài giờ, ban đêm và ngày nghỉ. Đối với người già yếu, ốm đau lực lượng Công an sẽ đến tận nhà để cấp CCCD. Đối với công dân có hộ khẩu ngoài địa phương nhưng cư trú trên địa bàn cũng sẽ được Công an sở tại cấp CCCD kể cả công dân cư trú ngoại tỉnh.

Tại hội nghị, Công an một số đơn vị, địa phương đã phát biểu, nêu một số khó khăn, vướng mắc cũng như đặt quyết tâm cao để triển khai hiệu quả cao điểm "70 ngày, đêm" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đối với công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm "nêu gương", quyết liệt, sát sao công việc của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác cấp thẻ CCCD; tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền việc cấp CCCD giai đoạn cao điểm từ ngày 20/4 đến ngày 30/6/2023; tổ chức rà soát, điều tra cơ bản toàn diện công dân hiện có đăng ký thường trú trên địa bàn nhưng chưa được cấp CCCD; đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc, vật tư, phương tiện phục vụ triển khai cấp thẻ CCCD với quyết tâm cao nhất hoàn thành trước thời hạn Chính phủ và Bộ Công an giao.