Thời sự Triển khai công tác an ninh, an toàn hàng không dân dụng quốc gia năm 2025 Chiều 25/2, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành, các doanh nghiệp hàng không và các tỉnh có cảng hàng không trên cả nước.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: An Quỳnh

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Kịp thời nắm bắt, xử lý các vụ việc vi phạm an ninh hàng không

Trong năm 2024, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng thị trường vận tải hàng không ước đạt 76,4 triệu khách và 1,29 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 5,1% về hành khách và 20% về hàng hóa so với năm 2023.

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp dẫn đến gia tăng nguy cơ, rủi ro đối với an ninh hàng không, tuy nhiên, an ninh hàng không Việt Nam vẫn được giữ vững, không để xảy ra sự vụ nào phức tạp, được hiệp hội quốc tế về hàng không đánh giá cao. Qua thống kê cho thấy, tổng số các vụ việc vi phạm an ninh hàng không là 294 vụ, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: An Quỳnh

Tại Nghệ An, trong năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Nhờ đó, tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, các lực lượng chức năng đã thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn; chủ động, sáng tạo trong các tình huống công tác khẩn nguy đối với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Qua đó, đã phát hiện, phối hợp xử lý 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng giấy tờ không hợp lệ để đi máy bay; 3 vụ vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép; 1 vụ liên quan đến thả diều gây cản trở hoạt động bay; 1 vụ hành khách gây rối trên máy bay; tổ chức áp giải 42 lượt đối tượng là bị can, bị cáo, phạm nhân, người bị bắt theo lệnh truy nã bằng đường hàng không bảo đảm an toàn.

Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới

Tại hội nghị, các bộ, ngành, các địa phương, đơn vị đã thảo luận, đánh giá các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh hàng không dân dụng thời gian qua; đồng thời, kiến nghị các giải pháp khắc phục cũng như ứng phó các sự cố có thể xảy ra.

Hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay Vinh trước khi lên máy bay. Ảnh tư liệu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh vai trò công tác đảm bảo, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới. Qua đó, yêu cầu ban hành kế hoạch bám sát với phương châm "phòng hơn chống"; xây dựng phương án, tổ chức huấn luyện, đào tạo tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh, an toàn hàng không trên mọi lĩnh vực, địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp an ninh hàng không.

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng thời nhấn mạnh, cần xem xét lại các quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa phương, đơn vị Công an, Quân đội và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không theo mô hình, tổ chức mới, để không làm "đứt gãy" hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế...