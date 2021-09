Triển khai hiệu quả nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam với châu Âu

Chủ tịch EP David Sassoli vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đã chọn EP là điểm đến trong chuyến công tác đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli.

Chủ tịch David Sassoli đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, nhấn mạnh EP và Việt Nam chia sẻ lợi ích trong nhiều lĩnh vực và bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác mọi mặt như thương mại và đầu tư, phòng chống dịch bệnh Covid-19, ứng phó với biến đối khí hậu trong đó có thách thức đối với tài nguyên nước, tình trạng xâm nhập mặn, khô hạn đang diễn ra trên sông Mekong ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực.



Chủ tịch Quốc hội khẳng định, EU là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, ký và triển khai hiệu quả nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng (PCA, EVFTA, FPA, FLEGT), duy trì các cơ chế hợp tác và đối thoại định kỳ, góp phần đưa quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU lên một tầm cao mới, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và EP.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi hàng loạt các vấn đề nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của cả hai bên.

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại một cách toàn diện, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn EP có tiếng nói để nghị viện các nước chưa phê chuẩn EVIPA sớm phê chuẩn hiệp định quan trọng này nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để thực thi Hiệp định EVFTA một cách hiệu quả nhất.

Về hợp tác chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cảm ơn EP, đại diện các cơ quan hữu quan của EU và các nhóm Nghị sĩ tại EP đã đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch. Chia sẻ quan điểm của EP rằng “chỉ có đoàn kết, sẻ chia và niềm tin quyết thắng” sẽ giúp nhân dân sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh và trở lại cuộc sống bình thường mới.

Đặc biệt, do dịch ngày càng phức tạp, đòi hòi tăng cường hợp tác liên khu vực (ASEAN - EU) và toàn cầu để tiếp tục bảo vệ các thành quả phát triển kinh tế, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn EP tích cực hỗ trợ nguồn cung vaccine từ châu Âu, qua cơ chế COVAX, chia sẻ vaccine “dôi dư”, hỗ trợ cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị Covid-19, hợp tác sản xuất vaccine. Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị mọi mặt để có thể trở thành trung tâm sản xuất vaccine ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị EP ủng hộ gỡ thẻ vàng IUU đối với khai thác thủy sản của Việt Nam, giúp bảo đảm sinh kế của ngư dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng này và đã đạt những kết quả rất tích cực.

Về hợp tác song phương qua kênh nghị viện, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những kết quả tích cực đạt được thời gian vừa qua cần được phát huy, hai bên cần tăng cường tiếp xúc các cấp và trên tinh thần đó, trân trọng mời Chủ tịch EP sang thăm Việt Nam để trao đổi về những vấn đề quan tâm, nghiên cứu thành lập các khung khổ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và EP thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ có ý nghĩa chiến lược như hiện nay.

Chủ tịch EP ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực và cho biết, EP đã thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và đang thúc đẩy Nghị viện các quốc gia thành viên còn lại phê chuẩn.

EP chia sẻ những khó khăn của Việt Nam hiện nay và sẽ nỗ lực vận động vaccine cùng các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống Covid- 19 của Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP đang có những bước phát triển tích cực trên cả kênh song phương và đa phương. Trong bối cảnh đại dịch, hai bên vẫn duy trì tiếp xúc thông qua hình thức trực tuyến với các cuộc họp trao đổi về triển khai EVFTA và các vấn đề quốc tế.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trao đổi, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện, trong đó có công tác lập pháp.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và hợp tác trên thế giới và nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 trong giải quyết các tranh chấp và duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và đóng góp tích cực cho các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA), một số nghị sĩ thuộc Nhóm nghị sĩ hữu nghị EU- ASEAN (DASE) và Nhóm nghị sĩ hữu nghị EP. Các bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực cùng quan tâm, trong đó có thương mại và triển khai Hiệp định EVFTA./.