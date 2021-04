Triển khai thành lập các chi bộ công an xã trên địa bàn Nghệ An

Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã có 2.243 đồng chí công an chính quy được đưa về đảm nhiệm chức danh công an xã ở 460 xã, phường, thị trấn. Có 32 phường và 22 xã đã thành lập chi bộ công an; có 379 xã, phường, thị trấn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy và 11 xã hiện có dưới 3 đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Lực lượng công an xã tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao. Ảnh minh họa: Đức Vũ

Công văn số 344-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Công văn số 273-CV/BTCTW, ngày 5/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể: Nếu ở xã có từ 3 đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thì thành lập chi bộ công an xã trực thuộc đảng ủy xã, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã; đồng thời chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an huyện, thành, thị xã về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.



Nhiệm vụ của chi bộ công an xã thực hiện theo Điều 24, Điều lệ Đảng và Điểm 5, Mục II, Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an Nhân dân Việt Nam. Trường hợp chưa bố trí đủ số lượng đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để thành lập chi bộ, thì đảng ủy xã giới thiệu đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã về sinh hoạt ở chi bộ phù hợp.