Xây dựng Đảng Triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 137 của Quốc hội quyết liệt và hiệu quả Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An Phạm Tuấn Vinh đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 137 của Quốc hội một cách quyết liệt, kịp thời và hiệu quả.

Chiều 19/7, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Hoàng Văn Nhiên, Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ chính trị

6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng của tỉnh, bám sát Nghị quyết 39-NQ/TW, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ khẳng định vai trò trong tham gia chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đảng ủy Khối đã tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng như: Tổ chức “Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2024”; chỉnh lý, bổ sung, xuất bản "Lịch sử Đảng bộ Khối, triển khai các bước xây dựng công trình chào mừng thành lập Đảng bộ Khối.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Thanh Lê

Chỉ đạo và thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định về rà soát bổ sung, quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030. Kịp thời đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của Đảng bộ Khối. Thực hiện nhanh chóng, kịp thời nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và củng cố tổ chức theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng tham luận công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong điều hành, trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và các hoạt động của Đảng bộ Khối.

6 tháng đầu năm, các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh công bố 37 danh mục TTHC, công bố 807 thủ tục (577 TH cấp tỉnh); phê duyệt 31 quy trình nội bộ, quy trình điện tử. 100% hồ sơ được giải quyết theo quy trình điện tử và được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Nghệ An. Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An năm 2023 xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2022, Chỉ số SIPAS xếp thứ 12/63 cả nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, tăng 2 bậc so với năm 2022 ; chuyển đổi số xếp thứ 25.

Cùng đó, kịp thời xây dựng Đề án vị trí việc làm tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, góp phần quan trọng nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có thành xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 39- CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Ảnh: Thanh Lê

Đảng ủy Khối quan tâm nâng cao sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và số lượng phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ kết nạp 69 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 64 đảng viên dự bị; xóa khỏi danh sách 1 đảng viên.

Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng nâng cao, thực hiện tốt Đề án 02-ĐA/ĐUK, nghiêm túc trong xử lý kỷ luật và đình chỉ sinh hoạt đảng vi phạm kỷ luật Đảng. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra đối với 19 chi bộ trực thuộc, 35 đảng viên, giám sát đối với 1 tổ chức, 01 đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra 9 tổ chức đảng (trong đó UBKT kiểm tra đối với 6 tổ chức); giám sát 24 tổ chức đảng (trong đó UBKT giám sát đối với 4 tổ chức) , 44 đảng viên... Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 chi ủy và 03 chi ủy viên.

Hoạt động của các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, hiệu quả; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được đẩy mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện việc xây dựng “Chi bộ 5 tốt”, “Đảng viên 5 tốt”. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị đại diện các Đảng bộ, chi bộ trao đổi chia sẻ các kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phân tích những khó khăn vướng mắc. Từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta nghiêm túc nhận rõ một số hạn chế, tồn tại nhất là trong công tác cải cách hành chính. Công tác này có trách nhiệm rất lớn của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp uỷ, cũng như thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy định về nêu gương. Ảnh: Thanh Lê



Công tác phát triển Đảng tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, nhiều đơn vị chưa xây dựng được lộ trình, kế hoạch để bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, tình trạng đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự còn diễn ra tại một số tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 137 của Quốc hội về phát triển Nghệ An một cách quyết liệt, kịp thời và hiệu quả. Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp để kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, các đồng chí Bí thư cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xoá bỏ tư tưởng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc xây dựng “Chi bộ 5 tốt”, “Đảng viên 5 tốt” và thực hiện tốt các quy định về nêu gương trong toàn Đảng bộ.