Triển lãm tranh cổ động và chuyên đề ảnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

Chiều 11/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh , Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường”, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2.

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ về phía đại biểu Trung ương và Quân khu 4 có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; Đỗ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.



Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Thành Chung Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh – Người là ánh sáng soi đường”, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập, khí phách quật cường của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; bồi đắp thêm niềm tin vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng.



Trong triển lãm lần này, Ban Tổ chức trưng bày 72 tác phẩm tranh cổ động của các họa sĩ chuyên nghiệp trên toàn quốc, đã được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức; các tác phẩm nhiếp ảnh được sắp xếp theo nhiều chủ đề khác nhau.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tranh cổ động và chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh – Người là ánh sáng soi đường”. Ảnh: Thành Chung Qua triển lãm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân có thể hiểu rõ hơn những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khắc sâu hơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cấp, ngành; tình cảm sâu nặng, nghĩa tình của Người dành cho quê hương, cũng như tình cảm của quê hương Nghệ An dành cho Người…



Đồng thời khẳng định, mặc dù đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn là tấm gương, nguồn cảm hứng vô tận để các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua rèn luyện, học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.