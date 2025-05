Pháp luật

Triệt phá 2 chuyên án ma túy, thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp

Triển khai lực lượng bám địa bàn, phối hợp với Công an xã rà soát, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, chỉ trong 1 ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp, 500 gam ma túy đá.