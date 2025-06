Pháp luật Triệt phá đường dây 600kg ma túy cần sa trên không gian mạng 26 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển số lượng ma túy cần sa đặc biệt lớn.

Trước đó, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đấu tranh triệt phá đường dây mua bán ma túy cần sa trên không gian mạng phạm vi toàn quốc.

Đường dây này do đối tượng Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, trú phường 14, quận 6, TPHCM) cầm đầu.

Số ma túy cần sa bị thu giữ. Ảnh: CACC

Cụ thể, các đối tượng này đã lợi dụng không gian mạng để liên hệ, móc nối, mua bán ma túy cần sa từ trong phía Nam ra Hà Nội sau đó đưa đi các tỉnh, thành để tiêu thụ.

Các đối tượng này đóng gói cất giấu ma túy vào các đồ vật, bưu kiện, bưu phẩm và gửi qua đường hàng không để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, từ 11/6/2024 đến 11/3/2025, lực lượng công an đã khởi tố, bắt giữ, xử lý hình sự 26 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy ở các tỉnh, thành từ Nam ra Bắc.

Một trong các đối tượng thuộc đường dây mua bán, vận chuyển lượng lớn ma túy. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Quảng Ninh đã chứng minh các đối tượng mua bán, tiêu thụ tổng số 600kg ma túy cần sa; vật chứng thu giữ 146kg ma tuý cần sa, 7,5 tỷ đồng, 2 xe ô tô cùng rất nhiều vật chứng có liên quan.

Trung tá Vũ Huy Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, nguồn gốc cần sa được xác minh là từ khu vực Đông Nam Á.

"Các đối tượng đưa ma túy qua đường hàng không, biên giới giáp ranh giữa Việt Nam, Lào, Campuchia để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Chuyên án đang được các lực lượng chức năng điều tra mở rộng", Trung tá Vũ Huy Bình cho biết.

Bắt đối tượng vận chuyển khối lượng lớn nghi ma túy từ Lào về Việt Nam

Cùng ngày, các lực lượng chức năng cho biết đã bắt giữ đối tượng Thái Văn Bé (SN 1995, trú tại thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đang vận chuyển khối lượng lớn nghi là ma túy khi nhập cảnh vào Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum).

Khi đang vận chuyển ma túy trên xe khách từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đối tượng Thái Văn Bé bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CTV

Tang vật thu giữ hơn 4.200 viên nén màu vàng, màu xanh với tổng trọng lượng khoảng 1,97kg; 93 gói ni lông màu xanh dạng nước khoảng 1,6 lít; 2 túi ni lông trong suốt, bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể, tổng trọng lượng khoảng 10gam.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CTV

Ban đầu đối tượng Bé khai nhận, số tang vật trên là của một người đàn ông không rõ danh tính, quen trên mạng. Đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam với tiền công là 10 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng thống nhất chuyển toàn bộ tang vật cùng đối tượng Thái Văn Bé cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.