Triệt phá đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng do 2 anh em cầm đầu

Lâm cùng tang vật (ảnh do CA cung cấp). Theo cơ quan Công an: Từ đầu năm 2020, Lâm cùng đàn em tổ chức hoạt động đánh bạc tại TP Hồ Chí Minh. Hàng ngày, Lâm chỉ phân công các đàn em thân tín tiếp nhận phơi đề từ đại lý cấp dưới. Cụ thể, trưa mỗi ngày, nhóm này nhận số liệu đánh cược thông qua tin nhắn Viber, Zalo... Đến chiều, bọn chúng nhập số liệu vào phần mềm tính toán tiền thắng, thua rồi sai người đi giao, nhận tiền.



Tang vật vụ án.

Tối 7/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (SN 1983) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1988) cầm đầu.

Chỉ trong vài tháng, đường dây này trực tiếp ăn thua lên đến 300 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bồi dưỡng cho các đại lý, anh em Lâm hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Sau thời gian tích cực đeo bám, phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo hoạt động đường dây đánh bạc này với Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự để xin ý kiến triệt phá.

Các đồng bọn của Lâm. Chiều 6/1, trinh sát bắt giữ 2 anh em Lâm để mở rộng điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng tại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Công an thu hơn tỷ đồng tiền mặt, hàng nghìn phơi đề, sổ sách, điện thoại, máy móc và các tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hoạt động cờ bạc.



Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ án để làm rõ hoạt động của đường dây đánh bạc.