Triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao do ‘nữ quái’ U50 ở thành phố Vinh điều hành

Trước đó, từ cuối năm 2021, qua thông tin quần chúng Nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề hoạt động rất kín kẽ. Điều hành đường dây này là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nên được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng.





Đối tượng Hồ Thị Hồng Hà. Ảnh: Hồng Ngọc

Chúng hạn chế tối đa các giao dịch trực tiếp mà chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại thông minh, sử dụng ứng dụng tự động tính toán số tiền đánh bạc và liên lạc qua các phần mềm nhắn tin như Zalo, Mesenger, Telegram, Viber... để chuyển bảng số.Nhận định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án để đấu tranh. Đồng thời, phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình phá án.