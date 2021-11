Triệt phá đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng, thu 2 xe Mercedes Maybach

Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng . 23 người liên quan đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra.