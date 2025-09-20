Thứ Bảy, 20/9/2025
Pháp luật

Triệt phá đường dây lô đề hơn 50 tỷ đồng

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc 20/09/2025 06:41

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với tổng số tiền giao dịch lên đến 50 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với tổng số tiền giao dịch lên đến 50 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng trên địa bàn xã Thăng Bình và các xã lân cận có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với quy mô lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Bảy (41 tuổi), Nguyễn Thị Tám (39 tuổi), Nguyễn Hùng (60 tuổi), Đồng Văn Dũng (57 tuổi), Đồng Thị Vân Nhi (23 tuổi), Hoàng Thị Phi Anh (33 tuổi), Huỳnh Thị Phi (54 tuổi), Huỳnh Thị Hiệp (54 tuổi) và Nguyễn Công Mạnh (57 tuổi).

Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Bảy là đối tượng cầm đầu, bắt đầu tổ chức ghi bán lô đề từ tháng 1/2025 đến nay. Hàng ngày, các đối tượng “nhà dưới” của Bảy sử dụng điện thoại di động để liên lạc trao đổi nhận tịch đề qua ứng dụng zalo và tin nhắn SMS, tổ chức ghi bán lô đề cho số lượng lớn con bạc với trên 30 đối tượng thuộc địa bàn các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng).

Riêng trong ngày 17/9, số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc lên đến hơn 200 triệu đồng; tổng số tiền giao dịch từ đầu năm 2025 đến nay được xác định vượt 50 tỷ đồng. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 10 điện thoại di động, tài liệu, đồ vật khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; đồng thời, tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan./.

