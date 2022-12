Triệt phá đường dây trộm tài sản tại khu vực kho hàng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Tối 10/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận Tân Bình vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương triệt phá đường dây trộm cắp tài sản xảy ra tại kho hàng S.C (quận Tân Bình), bắt giữ 5 đối tượng…

Những kẻ bị bắt gồm: Trần Văn Trọng (SN 1987; thường trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), Huỳnh Long Duy (SN 1991), Nguyễn Văn Dương (SN 1992), Huỳnh Long Hảo (SN 1993; cùng thường trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; nơi ở hiện nay: TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Cường (SN 1977; thường trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nơi ở hiện nay TP Dĩ An, Bình Dương).

Trước đó, ngày 26/11, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo của chị P.T.H.P (SN 1988, hiện ngụ tại quận 4) là đại diện Công ty B.P Sóc Trăng (địa chỉ KCN An Nghiệp, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng) về việc Công ty B.P bị trộm hơn 3.000 sản phẩm (nằm trong lô hàng hơn 17.000 sản phẩm túi đeo) của công ty được vận chuyển từ Sóc Trăng đến kho hàng S.C (quận Tân Bình) chờ làm thủ tục đưa lên máy bay xuất đi nước ngoài. Giá trị của số hàng bị mất hơn 600 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Tân Bình phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Nhận thấy tài sản thiệt hại có giá trị lớn, đồng thời qua các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định các đối tượng gây án ở nhiều địa phương, Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Tân Bình xác lập chuyên án để tập trung lực lượng triệt phá.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu xác định các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của các công ty xuất khẩu hàng đi nước ngoài tại khu vực kho hàng thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để cấu kết với tài xế của các xe tải chở hàng, dùng các thủ đoạn mở ốc khoen khóa cửa của các thùng hàng xe tải mà không làm ảnh hưởng đến “seal” niêm phong của các công ty để mở được thùng xe tải chứa hàng.

Các đối tượng đặt in trước băng keo niêm phong thùng hàng của các công ty để sau khi rạch thùng hàng lấy tài sản thì niêm phong lại bằng băng keo này nhằm che mắt đại diện công ty khi kiểm hàng để tránh bị phát hiện.

Các đối tượng thực hiện việc trộm cắp trên đường vận chuyển hàng hoặc tại sân đỗ chờ công ty vận chuyển thuộc khu vực kho hàng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nguyễn Văn Cường là tài xế chạy xe tải chở hàng. Cường và Huỳnh Long Duy có quen biết nhau. Ngày 17/11, do cần tiền tiêu xài nên Duy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản; Duy đề nghị Cường thông báo cho Duy khi có chuyến hàng tiếp theo để Duy lấy trộm hàng đem bán lấy tiền rồi chia đôi với Cường. Cường đồng ý. Duy đã rủ thêm Huỳnh Long Hảo và Nguyễn Văn Dương để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 24/11/2022, sau khi được Cường thông báo có chuyến chở hàng, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội như trên.

Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.