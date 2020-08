Triệt phá sới bạc 'khủng' vùng biên bắt giữ tới 150 con bạc

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an bắt giữ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN) Chiều 2/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn ở huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang.

Vào khoảng 11 giờ ngày 2/8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Công an) bất ngờ tập kích một sới bạc quy mô lớn tại khu đất trống thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; phát hiện lực lượng chức năng, hàng trăm “con bạc” bỏ chạy tán loạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 150 người có liên quan, thu giữ trên 500 triệu đồng (tiền trên chiếu bạc, trong người các “con bạc” và tại nhà của đối tượng tổ chức đánh bạc), cùng 15 con gà đá, 6 hạt xí ngầu, 1 bộ bài 52 lá, trên 40 cặp cựa gà, 5 xe ôtô, 71 xe máy các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật bị lưc lượng thu giữ ngay tại sới bạc. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Qua điều tra ban đầu được biết sới bạc trên do Nguyễn Ngọc Thuận, sinh năm 1969, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) đứng ra tổ chức, thu hút hàng trăng “con bạc” trong và ngoài tỉnh tham gia; không chỉ tổ chức cho các "con bạc" sát phạt nhau, mà các đối tượng còn tổ chức phục vụ thức ăn, nước uống cho các con bạc ngay tại chỗ.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi đây là một sới bạc lớn được các đối tượng sử dụng lực lượng “canh đường” nhiều lớp nhằm đối phó với lực lượng Công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã triệt phá thành công sới bạc này, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân./.