Triệt phá 'sòng bài online' liên tỉnh với giao dịch trên 50 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc online trá hình dưới hình thức chơi game có thưởng, bắt 9 đối tượng ở các tỉnh, thành trong cả nước, chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc hơn 50 tỷ đồng.

Minh Tâm - Xuân Bắc