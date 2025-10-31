Pháp luật Triệt phá tụ điểm bán khí cười thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng Tối 30/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Trương Ngọc Ẩn, Sử Hữu Minh Kha, Nguyễn Diệp Huy, Lương Mộc Hân về tội “Buôn bán hàng cấm”, đồng thời mở rộng điều tra đường dây cung cấp khí N₂O trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện hộ kinh doanh Destiny (số 16 Quốc Hương, phường An Khánh) hoạt động dưới hình thức quán bar có hành vi bán bóng cười (khí N₂O) cho khách sử dụng trực tiếp tại chỗ.

4 đối tượng Trương Ngọc Ẩn, Sử Hữu Minh Kha, Nguyễn Diệp Huy, Lương Mộc Hân bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Tiến hành kiểm tra, Công an thành phố phát hiện tại cơ sở đang tàng trữ 21 bình khí cười và 40 quả bóng cười chưa sử dụng để bán cho khách. Tại thời điểm kiểm tra, quán có 6 nhân viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó, Trương Ngọc Ẩn (SN 1990, thường trú tại phường Tân Định) là chủ quán; Sử Hữu Minh Kha (SN 2002, hiện cư trú tại phường An Khánh) - trợ lý điều hành; Nguyễn Diệp Huy (SN 2001, hiện cư trú tại phường An Khánh) - quản lý trực tiếp và bơm khí; Lương Mộc Hân (SN 1990, hiện cư trú tại phường Cầu Kiệu) - thu ngân. Các đối tượng sử dụng nhiều nhóm Zalo, Viber để trao đổi, đặt hàng khí N₂O và thống kê doanh thu hằng ngày.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, quán bố trí khu vực riêng chuyên phục vụ bóng cười, hoạt động 24/24h, chủ yếu đón khách đã đặt bàn trước, chỉ nhận khách sau 23 giờ và ưu tiên khách quen để đối phó với cơ quan chức năng.

Khi bị kiểm tra, nhân viên được chỉ đạo cất giấu bình khí N₂O nhằm che giấu hành vi vi phạm. Mỗi tháng cơ sở này nhập 50 - 200 bình khí N₂O (loại 2 kg) với giá từ 2,3 đến 4,3 triệu đồng/bình.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhóm đối tượng bán ra 65.522 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi, các đối tượng còn thay đổi tên mặt hàng bóng cười trong menu và hóa đơn bằng tên gọi khác.

Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm, biết rõ bóng cười là mặt hàng bị cấm kinh doanh, gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn cố tình thực hiện để trục lợi.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng khí N₂O (bóng cười) – mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh, cấm sử dụng do ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trật tự xã hội.