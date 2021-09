Triệt xóa 2 điểm bán lẻ ma túy, bắt 6 đối tượng

Trước đó, tối 29/8, Công an huyện Tương Dương chủ trì, phối hợp với Công an các xã Nga My, Yên Hòa, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa 2 tụ điểm bán lẻ ma túy tại bản Canh, xã Nga My và bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Bình Minh Lực lượng Công an đã bắt giữ 6 đối tượng: Bành Đạt Minh (sinh năm 1956, trú tại bản Cửa Rào, xã Xá Lượng); Lương Văn Tài (sinh năm 1993, trú tại xóm Bù Sành, xã Châu Thái); Phang Văn Hải (sinh năm 2002); Lương Văn Khởi (sinh năm 1992), cùng trú tại bản Canh, xã Nga My; Mặc Văn Vụ (sinh năm 1965, trú tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa) và Lô Thanh Dũng (sinh năm 1993, trú tại bản Côi, xã Lượng Minh). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 78 gam hêrôin; 2 cân tiểu ly; 1 xe máy; 5 con dao các loại. Cán bộ Công an huyện Tương Dương lấy lời khai các đối tượng . Ảnh: Bình Minh Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận các hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.