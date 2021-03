Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn qua Cửa khẩu Thanh Thủy

Tại địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, lực lượng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Hai đối tượng và phương tiện giao thông bị bắt giữ. Ảnh: Phương Linh Tại hiện trường các lực lượng thu 17.600 viên nén hình tròn, màu đỏ, có ký hiệu WY; 1 xe ô tô BKS 37A-126.52, 1 xe máy và 2 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.



Khai thác nhanh ngay trong ngày 22/3, 2 đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy và số tang vật bị bắt giữ trên là ma túy tổng hợp.