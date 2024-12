Triệt xóa nhóm đối tượng buôn bán số lượng lớn động vật nguy cấp, quý, hiếm

Hồng Hạnh - Văn Hậu - 22/12/2024 17:05

Tại Nghệ An, 4 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán số lượng lớn các cá thể, bộ phận, sản phẩm của các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An triệt xóa, thu giữ gần 1,7 tạ cá thể, bộ phận, sản phẩm của các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.