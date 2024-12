Pháp luật Triệt xóa nhóm đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán cá thể, sản phẩm động vật quý hiếm Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) vừa triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; thu giữ gần 170kg cá thể, bộ phận, sản phẩm của các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành có một nhóm đối tượng có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán số lượng lớn các cá thể, bộ phận, sản phẩm của các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam.

Hai trong số các đối tượng trong chuyên án bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Văn Hậu

Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 15 - 19/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành và Công an tỉnh Lạng Sơn đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tiến hành bắt giữ 04 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Đó là: Hoàng Văn Niệm (SN 1990); Đặng Hữu Giáo (SN 1989); Võ Sương Thế (SN 1991) và Hoàng Văn Khởi (SN 1991) cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan Công an xác định: Các đối tượng có mối quan hệ họ hàng, bạn bè nên có sự móc nối, phân chia nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, với vai trò là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, Hoàng Văn Niệm liên hệ đặt mua vảy tê tê và các sản phẩm khác của động vật hoang dã từ nước ngoài, vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó gửi xe khách đưa về xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Võ Sương Thế. Ảnh: Hồng Hạnh

Tại đây, Niệm thuê Giáo, Thế làm nhiệm vụ sàng lọc, làm sạch và đóng gói các sản phẩm nói trên để vận chuyển ra các tỉnh biên giới phía Bắc bán kiếm lời.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm: hơn 156kg vảy tê tê Java, 01 xác cá thể tê tê Java đã bị bóc lột vảy có khối lượng 6,1 kg; hơn 4,9 kg sản phẩm động vật (nanh, móng vuốt, xương đầu gối của sư tử, lợn rừng, báo gấm); 02 điện thoại di động; 02 xe ô tô; 01 cân bàn điện tử và nhiều tang vật liên quan.

Bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ gần 1,6 tạ vảy tê tê cùng nhiều tang vật khác. Ảnh: Văn Hậu

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.