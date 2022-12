Triệt xóa ổ nhóm cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương triệt xóa thành công ổ nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 liên tỉnh quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương có liên quan triệt phá thành công ổ nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 liên tỉnh quy mô lớn, bước đầu bắt giữ 21 đối tượng với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet lợi dụng World Cup 2022 (truy cập vào trang cá cược bóng đá trái phép Viva88, Bong88…) với số tiền đánh bạc càng về các trận đấu của vòng Bán kết và Chung kết càng đặc biệt lớn, lên tới hàng chục tỷ đồng. 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989), trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Phạm Đình Bình (SN 1989), trú tại xã Nghi Ân, TP. Vinh và Phạm Đức Cung (SN 1981), trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh.

Để điều hành ổ nhóm đánh bạc, các đối tượng đã tạo 1 đại lý tổng (đại lý cấp 1 với hạn mức 1.000.000 điểm tương đương số tiền quy ra khoảng 100 tỷ đồng) cấp tài khoản cho 6 nhánh (6 đại lý cấp 2) trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng một số địa phương khác với hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng muốn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ sẽ dùng tiền mua điểm từ các đại lý cấp 2 trong ổ nhóm trước mỗi trận đấu. Kết thúc các trận đấu tùy theo tỷ lệ thắng thua, số điểm các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ được quy ra tiền rồi chuyển vào tài khoản của người chơi. Ngoài ra các đối tượng còn thông báo kèo và nhận kèo cá độ qua điện thoại hoặc nhận kèo trực tiếp khi người chơi có nhu cầu.

Hoạt động của ổ nhóm này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và là nguy cơ phát sinh một số loại tội phạm như lừa đảo, tín dụng đen, trộm cắp tài sản…

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, từ ngày 15/12 đến ngày 19/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương có liên quan tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 21 đối tượng trú tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thu giữ 21 điện thoại di động, 1 máy tính và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan chức năng cũng tiến hành phong tỏa 15 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định: Từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 50 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng.