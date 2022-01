Triệt xóa ổ nhóm nữ đánh bạc gần 200 tỷ đồng ở Nghệ An

Theo đó, khoảng trung tuần tháng 8/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với lượng giao dịch hàng ngày rất lớn, đối tượng cầm đầu đường dây hình thành hệ thống chân rết ở địa bàn các phường Quỳnh Dị, Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Vinh lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia.



Qua điều tra ban đầu phát hiện đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi hòng che mắt quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng. Nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc này đã có nhiều tiền án, tiền sự, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc vừa bị bắt giữ. Ảnh: Thùy Anh Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ đường dây đánh bạc với quy mô lớn này.



Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các Cục thuộc Bộ Công an để thu thập thông tin, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác đấu tranh với các đối tượng. Qua đó, Ban chuyên án xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày trung bình giao động trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi giao dịch, chúng đã tiêu hủy tài liệu chứng cứ khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao độ của lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai ngày đêm theo dõi, nắm quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây để đấu tranh hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đến ngày 24/01/2022, ban chuyên án đã huy động hơn 60 CBCS, triển khai thành 13 tổ công tác tiến hành vây bắt đồng loạt 11 điểm đánh số lô, số đề nằm trong đường dây, bắt 15 đối tượng, gồm: 10 nữ, 5 nam trú trên các xã, phường thị xã Hoàng Mai.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề của 15 đối tượng, làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày 24/01/2022 là trên 1 tỷ đồng; thu giữ 2 máy tính, 18 ĐTDĐ, 15 sổ sách, 20 cáp đề và 1.650.000.000 đồng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc từ khi phát hiện đến lúc bị bắt giữ là gần 200 tỷ đồng.

Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.