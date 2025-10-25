Triều cường TP.HCM vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu vực ngập sâu Mức triều cường tại TP.HCM đã vượt báo động 3 tới 17 cm, cao hơn đỉnh triều 1,8 m của năm trước, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu.

Triều cường đạt mức kỷ lục mới

Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với đợt ngập lụt nghiêm trọng do triều cường dâng cao bất thường. Theo ghi nhận, đỉnh triều vào chiều qua đã vượt mức báo động 3 đến 17 cm. Đáng chú ý, con số này còn cao hơn cả đỉnh triều lịch sử 1,8 mét ghi nhận vào năm ngoái, cho thấy mức độ ngày càng gia tăng của hiện tượng này.

Nước dâng nhanh và lên cao đã gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động giao thông của người dân tại nhiều quận, huyện.

Nhiều khu vực tại TP.HCM bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tác động trên diện rộng

Nhiều khu vực trong thành phố, bao gồm cả những nơi trước đây ít khi bị ảnh hưởng, cũng đã ghi nhận tình trạng ngập sâu. Nước tràn vào nhà dân, gây hư hại tài sản và làm đảo lộn sinh hoạt. Các tuyến đường huyết mạch biến thành sông, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Một điểm đáng chú ý là tình trạng ngập lụt xảy ra ngay cả ở những khu vực gần các công trình chống ngập đang được triển khai. Điều này đặt ra những câu hỏi về hiệu quả và tiến độ của các giải pháp hạ tầng trong bối cảnh các yếu tố thời tiết cực đoan ngày càng trở nên khó lường.

Thách thức đối với hạ tầng đô thị

Tình trạng ngập lụt do triều cường không phải là vấn đề mới tại TP.HCM, nhưng cường độ và tần suất ngày càng gia tăng đang tạo ra áp lực lớn lên hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng hiện có. Sự kết hợp giữa triều cường, mưa lớn và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đòi hỏi các giải pháp chống ngập toàn diện và bền vững hơn trong tương lai.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc xây dựng các công trình quy mô lớn, thành phố cần xem xét các giải pháp quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường không gian xanh và bề mặt thấm nước để giảm thiểu tác động của ngập lụt.