Triệu tập đối tượng đăng thông tin thất thiệt về hoạt động ngân hàng

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An vừa lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật về hoạt động của ngành Ngân hàng, gây hoang mang dư luận.

Chiều 11/10, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật về hoạt động của ngành Ngân hàng.

Cụ thể, tối 10/10, tài khoản Facebook A.T.N đăng tải nội dung Ngân hàng SCB vỡ nợ. Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều người bình luận, chia sẻ. Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an thành phố Vinh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng triệu tập N.T.H. (SN 1995), trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, lên làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.H. đã thừa nhận tự ý soạn thảo, đăng tải nội dung về hoạt động tài chính, ngân hàng lên mạng xã hội. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trong những ngày qua, trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, sai sự thật về hoạt động của ngành Ngân hàng gây hoang mang cho dư luận, tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại các ngân hàng. Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự đều sẽ bị xử lý./.