Triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo quyết định này, Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2021) tại thành phố Vinh.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh tư liệu: Thành Duy Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua 37 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong đó, đáng chú ý có các Nghị quyết: Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025…

Tại kỳ họp này, Giám đốc các sở LĐ -TB&XH và Tài nguyên và Môi trường sẽ đăng đàn trả lời chất vấn các nội dung: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp?; Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến: 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747.

Báo Nghệ An điện tử (www.baonghean.vn) sẽ tường thuật trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc kỳ họp.