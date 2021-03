Triệu tập nam thanh niên bỏ trốn sau va chạm giao thông khiến cụ bà gãy chân

Ngày 13/3/2021, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Vinh triệu tập một nam thanh niên lên trụ sở để làm việc và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông dẫn đến một người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 6h10', ngày 11/3/3021, tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng, TP Vinh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô.

Sau khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên đã điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường, xe mô tô còn lại mang BKS 37M1 - 6869 do bà L.T.D (SN 1947), trú tại phường Hưng Dũng điều khiển.

Thanh niên bị triệu tập. Ảnh: Minh Khôi

Vụ tai nạn khiến bà L.T.D gãy chân, bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 9h30, ngày 12/3/2021, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh đã truy tìm, xác minh người điều khiển mô tô trong vụ tai nạn nêu trên là N.V.C (SN 2000), trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu.

C. hiện đang là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn TP Vinh. Trong lúc đi học về C. điều khiển xe mô tô mang BKS 37F2 - 731.98 đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm giao thông với bà L.T.D.