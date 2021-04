Triệu tập nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy ở Nghệ An

Trước đó, ngày 26/4 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip có độ dài hơn 1 phút về một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 37P2-2882 bằng chân, không đội mũ bảo hiểm, xe máy không có gương chiếu hậu trên một đoạn đường dẫn ra khu du lịch Hòn Câu, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu.

T. tại cơ quan công an. Ảnh: An Bình

Ngay sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ trường hợp nam thanh niên vi phạm. Đến chiều 27/4, Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Ban Công an xã Diễn Hải đã triệu tập nam thanh niên lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng điều khiển xe máy bằng chân được xác định là Nguyễn Ngọc T. (SN 2005), trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu và hiện đang là học sinh tại một trường THPT trên địa bàn huyện. Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.