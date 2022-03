Triệu tập, xử lý 13 nam 'quái xế' đua xe bên bờ hồ trị trấn Thanh Chương

Chiều 24/3, thông tin từ Công an thị trấn Thanh Chương cho biết đơn vị này đã triệu tập, xử phạt hành chính 13 nam thanh niên liên quan đến hành vi tổ chức đua xe máy gây mất an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong xã hội trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Thanh Chương phát hiện một số nhóm thanh niên trong và ngoài địa bàn lợi dụng thời điểm dịch bệnh phức tạp, ban đêm ít phương tiện lưu thông để tổ tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, rú ga, nẹt pô... trên địa bàn thị trấn Thanh Chương.

Hành vi trên gây mất an ninh trật tự và gây dư luận xấu trong xã hội. Trước tình hình trên, Công an Thị trấn Thanh Chương đã phối hợp với đội CSGT Công an huyện Thanh Chương tiến hành xác minh, truy bắt các “quái xế”.

Nhóm thanh niên bị triệu tập. Ảnh: Nam Phúc

Tại cơ quan công an, nhóm nam thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trong nhóm “quái xế” này phần lớn là học sinh độ tuổi từ từ 14 đến 20 tuổi; trú tại các xã Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Nho, Thanh Tiên, Thanh Hòa và Thanh Sơn (huyện Thanh Chương).