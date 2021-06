Triệu tập, xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP. Vinh

Sáng 15/6, Công an TP. Vinh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An triệu tập, làm việc đối với N.T.P.L, chủ tài khoản facebook “Phương Linh” về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

N.T.P.L, chủ tài khoản facebook “Phương Linh” tại cơ quan Công an. Ảnh: CATP Trước đó, ngày 14/6/2021, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản facebook “Phương Linh” đăng tải bài viết có nội dung liên quan trường hợp N.T.M bị nhiễm Covid-19 tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh kèm hình ảnh một người phụ nữ. Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy hình ảnh người phụ nữ trong bài viết không phải là trường hợp bị nhiễm Covid-19 tại phường Hà Huy Tập, đồng thời nội dung bài viết đề cập đến thời điểm 4h sáng ngày 14/6/2021, có 3 ca ở trọ tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh là hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.