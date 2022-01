Triều Tiên quay lại chính sách 'bên miệng hố chiến tranh'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP





Giáo sư Park Won-gon nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Nữ sinh Ewha nhận định: “Dựa trên lập trường phản ứng "sức mạnh đối đáp sức mạnh và thiện chí đối đáp thiện chí", Bình Nhưỡng dường như đang phát tín hiệu rằng Washington nên ngừng tăng dần áp lực lên chính quyền (Triều Tiên). Nói cách khác, Triều Tiên đang gửi một lời cảnh báo mạnh mẽ tới Mỹ chớ triệu tập phiên họp của HĐBA LHQ đã được lên kế hoạch nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung".Các biện pháp trừng phạt được coi là trụ cột cốt lõi của điều mà Bình Nhưỡng xem là chính sách thù địch của Mỹ đối với chính quyền Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã yêu cầu rút lại chính sách như vậy như một điều kiện tiên quyết để quay lại đối thoại, song Washington bác bỏ yêu cầu này.Giáo sư Park đánh giá: "Ngoài các động cơ bên ngoài để phô trương sức mạnh, có thể cần phải giải quyết các vấn đề kinh tế nội bộ, chẳng hạn như việc nền kinh tế Triều Tiên đang gần đạt đến ngưỡng không thể chịu đựng được do các hạn chế kéo dài do đại dịch gây ra. Nhằm làm chệch hướng sự chú ý khỏi những vấn đề này, Triều Tiên có thể châm ngòi căng thẳng vượt ra ngoài biên giới của mình, có lẽ thông qua cuộc đối đầu với Mỹ".Lập trường cứng rắn của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh sự hiện diện của nước này dường như không còn nằm trong danh sách chính sách ngoại giao ưu tiên của chính quyền Tổng thống Biden, vốn đang bận tâm với việc xử lý một vấn đề địa chính trị cấp bách hơn - đó là việc Nga điều động khoảng 100.000 quân dọc biên giới với Ukraine.Ngoài ra, các nhà phân tích lưu ý rằng, vấn đề Triều Tiên có lẽ không phải là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ, nhưng Tổng thống Biden có thể muốn đạt được một số tiến bộ rõ rệt trong các nhiệm vụ chính sách đối ngoại lớn. Hàng loạt vụ phóng tên lửa đã khiến các nhà phân tích bối rối khi cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ kiềm chế không thực hiện một cuộc phô trương sức mạnh nhằm gây bất ổn trước thềm Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc, quốc gia bảo trợ chính của Triều Tiên.Đáng chú ý là các chuyến tàu chở hàng của Triều Tiên được phát hiện đi vào một thành phố biên giới của Trung Quốc trong tuần này, dấu hiệu cho thấy các hoạt động kinh doanh đã được nối lại, mặc dù ba trong số bốn vụ thử vũ khí của Triều Tiên trong tháng này diễn ra gần biên giới với Trung Quốc - một lý do khiến nhiều người đồn đoán. rằng Bắc Kinh có thể đã làm ngơ trước các vụ phóng liên tục của Bình Nhưỡng.Giáo sư Nam Chang-hee nghiên cứu chính trị quốc tế tại Đại học Inha đánh giá: "Hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra khi bắt đầu xuất hiện những đồn đoán rằng có khả năng căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên có thể làm suy yếu sự tập trung quân sự của Mỹ, đặc biệt là đối với vấn đề Đài Loan, vốn là vấn đề cốt lõi với Trung Quốc"./.