Quốc tế Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa siêu thanh Triều Tiên cho biết, họ đã thử nghiệm thành công "một hệ thống vũ khí tiên tiến mới" liên quan đến tên lửa siêu thanh, nằm trong chương trình phòng thủ tăng cường khả năng răn đe chiến lược chống lại kẻ thù.

Một vật thể trông giống tên lửa bay qua không trung vào ngày 23/10. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên ngày 23/10 cho biết, 2 tên lửa siêu thanh đã được phóng từ một khu vực gần Thủ đô Bình Nhưỡng và bắn trúng một mục tiêu ở sâu trong đất liền tại phía Đông Bắc nước này.

KCNA không đề cập đến việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có mặt tại cuộc thử nghiệm hay không. Triều Tiên đã và đang phát triển tên lửa siêu thanh được thiết kế để cơ động và chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của mục tiêu.

Quân đội Hàn Quốc cho biết vào ngày 23/10 rằng, Triều Tiên dường như đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, 1 tuần trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương tại Hàn Quốc và chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo kể từ tháng 5, bất chấp lệnh cấm vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ông Lee Jae Myung được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc, với nền tảng là hợp tác với Triều Tiên.

Theo Strait Times, Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ đã thảo luận về ý tưởng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi Tổng thống Trump đến thăm Hàn Quốc, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa công khai phản hồi về ý tưởng này.

Theo một người hiểu rõ các cuộc thảo luận, các quan chức Mỹ đã cân nhắc, nhưng chưa bao giờ xác nhận chuyến đi đến khu phi quân sự ngăn cách liên Triều.

Hàn Quốc đã tạm dừng các chuyến tham quan khu vực an ninh chung tại làng biên giới liên Triều Panmunjom cho đến đầu tháng 11, nhưng vẫn chưa xác nhận bất kỳ kế hoạch nào cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.