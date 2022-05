Trở về tuổi thơ với các trò chơi dân gian trên phố đi bộ thành Vinh

Tối 29 - 30/4, phố đi bộ TP.Vinh tiếp tục mở cửa để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Do trùng với kỳ nghỉ lễ nên phố đi bộ rất đông đúc, các tuyến đường đều chật kín người, trong đó có nhiều du khách chọn Nghệ An là điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Q.A

Điều thú vị tại phố đi bộ là bên cạnh những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn còn có những trò chơi dân gian đặc sắc, thu hút các em nhỏ. Tò he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam, nặn tò he là một nét văn hóa ở các vùng quê, cũng là kỷ niệm tuổi thơ của rất nhiều người. Gian hàng tò he xuất hiện tại phố đi bộ Vinh đã khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Q.A