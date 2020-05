Trộm cắp bò thả rông bán lấy tiều tiêu xài, người phụ nữ sa lưới

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết: Đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Kha Thị Hướng (SN 1965), trú tại bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, ngày 22/5, Công an huyện Kỳ Sơn liên tiếp nhận được đơn trình báo của ông Lương Văn Tuấn, trú tại bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn và bà Kha Thị Khuyên, trú tại bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về việc: Gia đình ông Tuấn và bà Khuyên đã bị kẻ gian đột nhập trộm mất con bò của gia đình.

Cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn trao trả bò cho bà Khuyên và ông Tuấn. Ảnh: Vũ Thành

Đối tượng Kha Thị Hướng. Ảnh: Vũ Thành Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với Ban Công an xã Hữu Kiệm có mặt tại hiện trường, thu thập các tài liệu, chứng cứ. Đồng thời, rà soát, khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 22/5, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định đối tượng Kha Thị Hướng là thủ phạm trộm 2 con bò của ông Tuấn và bà Khuyên.

Đối tượng Hướng đã bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ ngay sau đó. Tại Cơ quan Công an, bước đầu Kha Thị Hướng khai báo quanh co, hòng chối tội. Song, trước những bằng chứng xác đáng từ phía Cơ quan điều tra, đối tượng Hướng đã khai nhận tội. Theo đó, lợi dụng việc chăn thả rông bò trong rừng, không có người trông coi, Kha Thị Hướng đã lần lượt thực hiện hành vi trộm bò của bà Khuyên và ông Tuấn rồi đem đi bán cho một người đàn ông ở xã Chiêu Lưu với số tiền 29.600.000 đồng.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã tìm lại bò và trao trả lại cho các chủ sở hữu.