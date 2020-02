Trộm nhờ công an trả tài sản cho gia chủ vì day dứt

Ngày 25/2, Trương Huy Định (quê Tiền Giang) bị TAND TPHCM tuyên phạt 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Theo HĐXX, bị cáo đã trả lại tài sản cho người bị hại, có thái độ khai báo thành khẩn, đang bị bệnh... nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, Định từng đi xuất khẩu lao động, thành thạo tiếng Nhật Bản. Ngày 5/1/2019, anh ta làm quen với ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản) trong quán ăn ở quận 7. Có ý định trộm tài sản của người này nên khi ông Masakazu lên xe hơi về nhà, Định bám theo đến căn hộ ở đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7.

Định ngồi xe lăn hầu tòa do bị teo cơ hai chân. Ảnh: H. D.

Hai hôm sau, Định đón taxi đến, trèo qua cửa sổ phòng tắm đột nhập vào trong. Anh ta lấy quần áo của ông Masakazu mặc, bê két sắt (loại nhỏ), máy ảnh cùng một số tài sản khác bỏ vào valy rồi ung dung đi ra ngoài bằng cửa chính.

Đoán trong két có tài sản giá trị nên anh ta bắt xe đi thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Nhật vì có sẵn visa. Định thuê dịch vụ đóng gói két sắt, tài sản để ký gửi. Tuy nhiên, do hành lý vượt quá trọng lượng quy định nên kế hoạch xuất ngoại không thành.

Anh ta sau đó bắt xe về Tiền Giang thuê nhà nghỉ cất giữ tài sản. Định dùng máy mài phá két sắt lấy hơn 7.000 USD, 52.000 yên Nhật cùng nhiều tài sản, giấy tờ khác. Tổng giá trị tài sản Định chiếm đoạt trị giá hơn 207 triệu đồng. Định đổi 200 USD ra tiền Việt Nam để tiêu xài.

Day dứt về hành vi của mình, cùng ngày Định bỏ toàn bộ số tài sản còn lại vào thùng xốp thuê taxi chở đến Công an phường Phú Mỹ, quận 7, gửi cùng tờ giấy ghi nội dung "nhờ công an trả lại tài sản cho ông Masakazu". Tối 9/1/2019, Định đến Công an quận 7 đầu thú.

Quá trình điều tra, Định bất ngờ có thái độ không hợp tác nên cơ quan điều tra đưa bị cáo đi giám định tâm thần. Kết luận pháp y xác định, sau khi phạm tội Định "có ý thức giả bệnh".

Tại tòa hôm nay, bị cáo tỏ ra hối hận và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội về điều trị bệnh. Anh ta cho biết, trong thời gian bị tạm giam bị biến chứng do các cuộc phẫu thuật viêm tai trước đó nên bị liệt hai chân.