Pháp luật Trộm rình trong nhà vệ sinh, kề dao vào cổ, cướp tài sản chủ nhà lúc rạng sáng Trong lúc thức dậy đi vệ sinh vào rạng sáng, một phụ nữ ở xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng) bất ngờ bị một nam thanh niên đeo khẩu trang dùng dao kề cổ, cướp tài sản.

Ngày 4/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ nghi phạm đột nhập nhà dân, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Thăng Bình.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h15 sáng ngày 3/7, bà Nguyễn Thị T. (SN 1983, trú khu phố 9, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) thức dậy đi vệ sinh.

Tại nhà vệ sinh, bà T. bị 1 nam thanh niên đeo khẩu trang dùng dao kề vào cổ, đe dọa và yêu cầu đưa tài sản.

Đối tượng Trần Tấn An tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Bị uy hiếp, bà T. đã giao nộp túi xách bên trong có khoảng 12 triệu đồng. Đối tượng sau đó tiếp tục uy hiếp, yêu cầu bà mở cửa để bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an xã Thăng Bình và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy vết đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Tấn An (SN 1996, trú khu phố 9, xã Thăng Bình) là nghi phạm gây án nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, An đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.