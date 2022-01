Trộm tiền qua tài khoản để đánh bạc online

Sáng 19/01/2022, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Mai Đức Tường (SN 1998), trú tại xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa về tội "trộm cắp tài sản".



Ngày 11/7/2021, Mai Đức Tường đang ở nhà ông Nguyễn Văn B. (bố vợ của Tường) tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ thì gặp anh Nguyễn Văn Na (SN 1987), trú cùng xóm đến nhờ mở khóa 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51, có gắn thẻ sim số thuê bao 0948.822.540. Sau khi mở được điện thoại, anh Na cầm điện thoại truy cập vào tài khoản ngân hàng để kiểm tra số dư. Do đứng gần anh Na nên Mai Đức Tường nhìn thấy, ghi nhớ toàn bộ thao tác, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập mà anh Na sử dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng.

Bị cáo Mai Đức Tường tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo Đến 14/7/2021, do không mở được khóa màn hình điện thoại, anh Nguyễn Văn Na đến nhà ông B. nhưng không gặp Mai Đức Tường nên gọi điện thoại cho Tường nói “Em mô đó, mở giúp anh cái máy, máy lại bị khóa tiếp rồi” thì Tường nói “Em đang xuống”. Sau đó, anh Nguyễn Văn Na để điện thoại trên tủ lạnh ở trong nhà ông B. rồi ra về.



Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, Mai Đức Tường cùng anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn đến nhà ông B. thì Tường nhìn thấy điện thoại của anh Na đang để trên tủ lạnh liền nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản là tiền có trong tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Na. Tường đã nói với anh Lâm “Cho tau mượn cái máy, tau lấy mã OTP”, Nguyễn Văn Lâm đưa chiếc điện thoại Iphone 7 cho Tường. Tường tháo, chuyển thẻ sim số 0948.822.540 từ điện thoại di động của anh Nguyễn Văn Na sang điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, đăng ký mã Digital OTP là “000000”.

Đến 22 giờ 18 phút cùng ngày, Mai Đức Tường sử dụng điện thoại Iphone 7 đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng MBbank của anh Nguyễn Văn Na, nhập mã digital OTP vừa đăng ký rồi chuyển số tiền 45.000.000 đồng đến số tài khoản Ngân hàng Vietinbank, mang tên “PHUNG THI HUONG” để mua tiền xu qua tài khoản đại lý “Tinhlogach 68” để đánh bạc online trên trang mạng “R88 Vin”.

Đến 15/7/2021, trong khoảng thời gian từ 02 giờ 19 phút đến 03 giờ 15 phút, do đánh bạc online bị thua nên Mai Đức Tường tiếp tục thực hiện 4 hành vi chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng MBbank của anh Nguyễn Văn Na đến tài khoản ví điện tử và tài khoản Ngân hàng MBbank mang tên “TRAN DUC MANH” để mua tiền xu qua tài khoản đại lý “Tinhlogach 68” tiếp tục tham gia đánh bạc online trên trang mạng “R88 Vin”, với tổng số tiền là 12.900.000 đồng. Toàn bộ quá trình chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng MBbank của anh Nguyễn Văn Na đến các tài khoản nêu trên đều phát sinh phụ phí dịch vụ ngân hàng, với tổng số tiền: 100.000 đồng.

Đến khoảng 08 giờ ngày 15/7/2021, anh Nguyễn Văn Na vẫn không mở được điện thoại nên đã đến cửa hàng điện thoại để chạy lại phần mềm, khôi phục cài đặt gốc. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng MBbank để kiểm tra số tiền trong tài khoản thì phát hiện bị mất trộm số tiền 58.000.000 đồng nên đã đến trụ sở Công an huyện Tân Kỳ để trình báo.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Na, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành rà soát đối tượng. Ngày 28/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ nhận được đơn tố giác của công dân xóm Xuân Sơn, xã Nghĩa Hoàn về việc Mai Đức Tường có hành vi đánh bạc online nên đã tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme 6 màu xanh đen mà Tường sử dụng đang truy cập và tham gia đánh bạc online trên trang mạng “R88 Vin”. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với Mai Đức Tường để điều tra làm rõ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án Mai Đức Tường 2 năm tù giam.