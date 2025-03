Giải trí Trộm vào nhà MC Thảo Vân như chốn không người MC Thảo Vân vừa chia sẻ vì bất cẩn không khóa cửa nên trộm đã vào nhà lấy đi 10 chiếc đồng hồ. Chị cho biết ngay hôm nay sẽ cho lắp camera.

MC Thảo Vân. Ảnh: FBNV

Cách đây ít giờ, MC Thảo Vân hốt hoảng thông báo nhà chị vừa bị mất trộm. MC Thảo Vân chia sẻ: "Thật sự mình vẫn đang rất ngơ ngác. Bắt đầu từ lọ nước hoa đang dùng, tìm mãi không thấy mà ngày nào cũng dùng nên ngạc nhiên. Sau đó đến đồng hồ, mình thích đồng hồ nên cũng có một số cái, khi nhìn vào hộp đựng thì choáng váng, cái hộp trống không".

MC Thảo Vân kể lại: "Sáng hôm qua trong toà nhà có người vừa báo là nhà họ có một người vào đi một vòng rồi ra. Nhà họ có camera, cả toà nhà đã nhắc nhau cẩn thận thì đến nhà mình ngay sau đó.

Xem lại giờ trên clip họ gửi thì chính là khoảng thời gian này. Tít (nickname con trai Thảo Vân - PV) ở nhà, ngủ trong phòng. Trộm đã vào phòng mình, còn bình tĩnh để lấy từng cái đồng hồ ra chứ không bê luôn cả hộp đi, chắc sợ cầm cả cái hộp lộ mất.

Tít có kể là khi ngủ dậy ra khỏi phòng cứ có một cảm giác rất lạ như kiểu có ai đó đã vào nhà và con còn cầm một cái gậy đi ngó nghiêng trong nhà, rất may, tên trộm đã đi lâu rồi. Một bài học cho sự chủ quan rằng trộm ở đâu thôi chứ chỗ mình không có. Nhà mình dùng loại khoá bình thường nên nếu không khoá trộm mở vào được, trộm này có vẻ theo dõi một số ngày rồi".

MC Thảo Vân là người thích đeo đồng hồ.

Thảo Vân cho biết đây là bài học lớn với chị và sẽ lắp camera ngay hôm nay. Chị chia sẻ ảnh chụp hộp đựng đồng hồ trống không vì bị trộm khoắng hết.

Khi bạn bè trên Facebook hỏi thăm, Thảo Vân cho biết con trai đã bất cẩn khi đi ngủ mà không khoá cửa. Do vậy tên trộm vào nhà như vào chỗ không người. Chị cho biết đã mất 10 chiếc đồng hồ đeo tay. Tuy nhiên, với chị thế còn may vì người vẫn an toàn. "Vẫn may lắm em, người an toàn là quan trọng nhất", Thảo Vân trả lời bình luận của MC Đan Lê khi đàn em hỏi thăm.