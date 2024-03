Trốn nã về tội 'Giết người' vẫn thiết lập đường dây buôn ma túy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Án chồng án

Lê Hữu Mỹ (SN 1988), sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Thay vì chí thú làm ăn, lo lập thân, lập nghiệp thì từ lúc còn trẻ tuổi, thanh niên này đã dính vào ma túy. Đó là lý do khiến Mỹ từng bị Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm đó, Mỹ mới 17 tuổi.

Sau cú vấp ngã đầu đời, Mỹ quyết định rời làng quê vào Bình Dương lập nghiệp. Cuộc sống ở nơi có sự phát triển sôi động với nhiều cơ hội tưởng chừng giúp Mỹ dễ dàng kiếm được việc làm nếu gã biết nắm bắt. Thế nhưng, thay vì chọn công việc chính đáng thì Mỹ lại giở tật “hai ngón”. Do đó, vào năm 2008, Mỹ bị TAND huyện Tân Uyên (Bình Dương) xử phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Lê Hữu Mỹ tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Ra tù, Mỹ trở về quê. Nhưng rồi, quê hương và gia đình cũng không thể uốn nắn được gã thanh niên này. Vào năm 2012, Mỹ bị TAND huyện Cẩm Xuyên xử phạt 2 năm tù cũng vì tội liên quan đến ma túy. 6 năm sau, khi quay lại Bình Dương để sinh sống, Mỹ thêm lần nữa bị tòa tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi ra tù, gã trai này tiếp tục chọn mảnh đất Bình Dương để sinh sống. Cứ tưởng sau nhiều vấp ngã trên mảnh đất này gã trai ấy sẽ quay đầu hướng thiện để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, Mỹ lại lún sâu vào con đường sai trái. Đó là vào tháng 6/2020, sau khi thực hiện hành vi giết người ở tỉnh Bình Dương, Mỹ liền bỏ trốn sang Lào. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố Lê Hữu Mỹ về tội “Giết người”.

Sau khi vượt biên sang Lào, kẻ trốn nã làm công việc xây dựng để kiếm sống. Nhưng rồi, gã lại không bằng lòng với những đồng tiền kiếm được từ nghề này mà muốn kiếm nhiều tiền hơn. Mỹ bắt đầu làm quen với nhiều người, trong đó có Phạm Ngọc Thắng (SN 2001), trú xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Hà Văn Nít (SN 1980), trú huyện Mường Lát (Thanh Hóa) và 1 người Lào tên là A Chang.

Cuối tháng 7/2022, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mỹ nhờ Nít dẫn về Việt Nam bằng đường rừng. Một tháng sau, người Lào gọi điện cho Mỹ hỏi thăm. Quá trình nói chuyện, Mỹ đặt mua ma túy nhưng chưa thống nhất số lượng với A Chang. Một thời gian sau, khi được vị khách ở Hà Nội “đặt hàng” 2 kg ma túy với số tiền 400 triệu đồng thì Mỹ mới liên lạc với A Chang để mua ma túy. Hai bên thống nhất bán 2 kg ma túy với giá 137 triệu đồng.

Mỹ không trực tiếp sang Lào đưa ma túy về mà thuê Phạm Ngọc Thắng đi nhận. Biết nhà Nít ở gần biên giới nên Mỹ thuê đối tượng này dẫn đường đưa Thắng sang Lào lấy “hàng”, hứa trả 50 triệu đồng tiền công cho mỗi người. Ngày 25/8/2022, sau khi nhận trước 15 triệu đồng tiền công từ Mỹ, Phạm Ngọc Thắng bắt xe khách lên nhà Hà Văn Nít. Cùng thời điểm này, Nít nhận được 20 triệu đồng do Mỹ chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Ngày hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của Nít thì Thắng đã sang được Lào. Qua điện thoại, Mỹ chỉ đạo Thắng đưa tiền mua ma túy cho A Chang rồi nhận lại 2 kg ma túy. Đến trưa 4/9/2022, Thắng về đến khu vực biên giới Lào – Việt Nam thì được Nít đón về nhà để nghỉ ngơi, ăn uống. 17h20' cùng ngày, khi Phạm Ngọc Thắng đang trên xe khách cầm theo ma túy thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật. Từ lời khai của Thắng, cơ quan công an bắt giữ Nít. Sau khi biết 2 đồng bọn đã bị bắt, Lê Hữu Mỹ đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này 3 bị cáo Lê Hữu Mỹ, Phạm Ngọc Thắng, Hà Văn Nít phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 2 kg ma túy.

Ăn năn muộn màng

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Mỹ, Thắng, Nít về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” hành vi phạm tội của 3 bị cáo được làm rõ. Bị cáo Mỹ khai vì hám lợi nên mua ma túy của người Lào để bán cho khách ở Hà Nội. Khi bị xét hỏi về khoản tiền dùng để mua ma túy, Mỹ khai có được do tích góp trong quá trình làm ăn bên Lào.

Về hành vi đến cơ quan công an đầu thú, bị cáo này khai sau 1 ngày chờ đợi nhưng không thấy Thắng báo tin hay đưa ma túy về. Nghi ngờ đồng phạm đã bị bắt nên bị cáo tự đến công an đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Hữu Mỹ xin tòa cho mình cơ hội được sống để sửa sai, làm lại cuộc đời. Ảnh: Trần Vũ

Khi bị xét hỏi về hành vi trốn nã về tội “Giết người”, bị cáo Mỹ thừa nhận có liên quan đến vụ án giết người nhưng không biết bản thân đang bị công an ra lệnh truy nã. Quá trình trốn truy nã sang Lào, bị cáo khai làm nghề xây dựng. Bị cáo này thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi, xin tòa cho mình cơ hội được sống để sửa sai, làm lại cuộc đời.

2 bị cáo còn lại trong vụ án là Thắng và Nít đều thừa nhận vì hám lợi nên đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê cho bị cáo Mỹ. Cả hai khai nhận đã nhận trước một khoản tiền từ Mỹ nên đã thực hiện tích cực việc vận chuyển ma túy dù biết hành vi đó vi phạm pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương và là mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác, nên cần phải xử lý nghiêm. Trong vụ án này bị cáo Lê Hữu Mỹ phạm tội với vai trò cầm đầu, có nhân thân xấu nên tòa tuyên phạt tử hình.

Cùng tội danh trên, bị cáo Phạm Ngọc Thắng lĩnh án tù chung thân, riêng bị cáo Hà Văn Nít bị tuyên phạt 20 năm tù. Đối với người bán ma túy là A Chang và vị khách Hà Nội đặt mua ma túy do các bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý...

Mờ mắt trước những đồng tiền bất chính, Lê Hữu Mỹ đã bất chấp tất cả để lao vào còn đường buôn ma túy, thậm chí ngay khi bản thân đang bị công an truy nã. “Bán mình” cho ma túy để rồi khi đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật, gã mới xin cơ hội sống. Thế nhưng, có những sai lầm dù có hối hận cũng không còn cơ hội để sửa chữa. Đây cũng là bài học thức tỉnh cho những ai coi thường pháp luật, tự cho mình sống ngoài vòng pháp luật thì sớm muộn cũng phải trả giá đắt.