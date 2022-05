Trong 2 giờ bắt 2 vụ, 3 đối tượng tàng trữ, bán lẻ ma túy

Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" của Công an tỉnh Nghệ An, vào lúc 19 giờ ngày 18/5, Công an xã Bắc Lý, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại bản Cha Nga, xã Bắc Lý đã phát hiện, bắt quả tang 2 vợ chồng là Lương Mẹ My (SN 1974) và Lương Bun Mi (SN 1980), đều trú tại bản Cha Nga, xã Bắc Lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai vợ chồng Lương Mẹ My và Lương Bun Mi cùng tang vật. Ảnh: Minh Tâm. Tang vật thu giữ của 2 đối tượng là 400 viên MTTH, 2,25g heroin và 3 khẩu súng tự chế. Người chồng Lương Bun Mi là đối tượng nghiện ma túy, cùng với vợ "biến" nhà riêng thành điểm bán lẻ ma túy gây phức tạp tình hình trên địa bàn.



Tiếp đó vào lúc 20 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Phò Chiến (SN 1971), trú tại bản Cha Nga, xã Bắc Lý về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,65g heroin, 4 viên MTTH.