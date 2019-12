Trồng chanh không hạt trái vụ trên đất xấu, nông dân Nghệ An thu lãi 50 triệu/ha

Gia đình ông Đặng Ngọc Phúc ở xóm 4, xã Xuân Sơn (Đô Lương) là một trong những hộ tham gia trồng khảo nghiệm giống chanh không hạt. Trong vụ thu hoạch đầu tiên, sản phẩm quả chanh không hạt của gia đình ông Phúc không đáp ứng đủ cho nhu cầu.

Ở xã Thuận Sơn, gia đình anh Nguyễn Trọng Bính xóm 7, cuối năm 2017, được huyện hỗ trợ cây giống, phân bón và cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, đã trồng được hơn 1.000 gốc chanh không hạt.

Chanh không hạt trái vụ ở Đô Lương. Ảnh: Lê Hoàn

Qua khảo nghiệm, giống chanh không hạt phù hợp với đất ven đồi, chịu hạn tốt. So với một số chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao cây, đường kính gốc, đường kính tán cho thấy chanh không hạt có khả năng sinh trưởng mạnh hơn so với các giống chanh khác. Hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với các loại cây truyền thống.

Dự án trồng khảo nghiệm giống cây chanh không hạt được thực hiện trên địa bàn huyện Đô Lương từ năm 2017, tại các xã Bồi Sơn, Đại Sơn, Thuận Sơn và Xuân Sơn với 6 hộ dân tham gia, quy mô 5,3 ha, là những vùng đất đồi xa và đất xấu.