Trồng đào mốc bán Tết thu khá ở rẻo cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đào Kỳ Sơn nổi tiếng có thân cao, cành to, búp hoa nở to. Với độ cao trên 1000m so với mực nước biển, khí hậu lạnh quanh năm, phù hợp cho loại đào mốc phát triển. Nắm được nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân ở Kỳ Sơn đã phát triển các mô hình trồng đào bán vào dịp Tết mang lại thu nhập cao.