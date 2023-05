Trồng gần 900 cây cần sa trong lán trại, lắp cả thiết bị sấy khô

Điều đáng nói là ngoài việc trồng, chăm sóc, đối tượng còn lắp đặt thiết bị để phục vụ việc sấy khô, đóng gói trước khi tiêu thụ ra thị trường nhằm hình thành một quy trình khép kín.

Gần 900 cây cần sa trồng trái phép vừa bị Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện, thu giữ.

Khoảng 14h30 phút ngày 15/5, Công an huyện Tân Sơn tiến hành kiểm tra lán trại của anh Vũ Trần Phú thuộc địa phận đèo Cón, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện phía sau lán trại có 1 vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép, bên trong có gần 900 chậu nhựa dùng để trồng cây xanh. Các loại cây được trồng ở đây đều có đặc điểm giống với cây cần sa, trong đó một số cây đã được thu hoạch, chỉ còn lại phần gốc.

Kiểm tra tại khu vực chăn nuôi của lán trại, lực lượng Công an phát hiện 900 gam nụ, cành hoa đang được sấy khô. Kết quả giám định sơ bộ của cơ quan chuyên môn xác định, tất cả số cây trên đều là cần sa. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, trang trại trên do Vũ An, SN 1973, ở xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội thuê lại của anh Vũ Trần Phú từ cuối tháng 10/2022 để trồng cây lâu năm, trồng hoa và chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, sau đó An đã cùng con trai là Vũ Đình Kha thuê Nguyễn Đình Thọ ở khu trung 1, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn và một số đối tượng khác để trồng cần sa.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng An tại thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ một số vật chứng liên quan như hệ thống đèn chiếu sấy, gốc cây, lá cây cần sa.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, đối tượng An đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. An cho biết, trang trại tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn có tổng diện tích 2,8 ha. Khoảng tháng 3/3023, An bắt đầu ươm hạt và trồng cần sa trên diện tích 0,4 ha của trang trại. Số cần sa sau khi thu hoạch sẽ được về chuyển về Thạch Thất (Hà Nội) bằng xe khách hoặc xe mô tô để thực hiện việc sấy khô và đóng gói bán ra thị trường.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, An đã dùng tôn để quây kín diện tích trồng cần sa và xây dựng hệ thống tường rào kiên cố, hạn chế người thân tiếp xúc với những hộ xung quanh.

Cần sa là một loại ma túy được các đối tượng trồng để lấy hoa và lá. Giới trẻ thường sử dụng dưới dạng hút, hít hoặc trộn vào đồ uống, thức ăn, thuốc lá... để phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc giải trí. Cần sa có chứa các hợp chất gây ảnh hưởng đến tâm trí, não bộ và thể chất do đó, gây hại cho sức khỏe của người sử dụng. Trồng cây cần sa hay cây thuốc phiện là hành vi bị cấm theo luật hình sự bởi loại cây này là nguyên liệu đầu vào quan trọng bậc nhất cho việc sản xuất ma túy.