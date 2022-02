Ảnh hưởng của mất răng



Mất răng toàn hàm hay các bệnh lý về răng miệng là các bệnh phổ biến ở mọi độ tuổi. Nguyên nhân chính dẫn đến mất răng là do: viêm nha chu, sâu răng, tai nạn hay thoái hóa ở người lớn tuổi,...

Trước đây, những trường hợp mất răng toàn hàm, nếu muốn phục hình răng mất sẽ thường sử dụng các phương pháp như hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ,... Tuy nhiên, các phương pháp trồng răng truyền thống khác còn rất nhiều hạn chế.

Bệnh nhân khi sử dụng hàm giả tháo lắp sẽ cần phải có thời gian thích nghi vì cảm giác vướng víu, không chắc chắn. Phương pháp phục hình răng này sẽ chỉ mang lại 50-60% khả năng ăn nhai nên người dùng sẽ thường không có cảm giác ăn ngon miệng.



Implant All on 4 ra đời khắc phục được hầu hết các hạn chế của các phương pháp trồng răng truyền thống. Với các ưu điểm an toàn, hiệu quả, độ bền cao, ăn nhai tốt đã giúp Implant All on 4 trở thành lựa chọn hoàn hảo cho người mất răng.

Trồng răng Implant All on 4: Giải pháp cho người mất răng toàn hàm

Trồng răng toàn hàm bằng kỹ thuật Implant All on 4 là một phương pháp trồng răng hiện đại. Phương pháp này cho phép giúp phục hồi khả năng ăn nhai, thẩm mỹ hiệu quả cho người mất răng toàn hàm.

Trồng răng Implant all on 4 thay thế toàn bộ răng đã mất bằng cách cấy ghép 4 trụ Implant ở mỗi hàm, tại vị trí răng cửa. 4 trụ Implant có vai trò như những chân răng thật giúp nâng đỡ hàm giả phục hình thân răng. Với Implant All on 4, khách hàng vẫn có thể có một hàm răng đẹp, ăn nhai tốt, chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người.

All on 4 giúp hạn chế các phẫu thuật phức tạp, các kỹ thuật nâng xoang hay ghép xương. Bệnh nhân có thể trở về với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ngay sau khi phẫu thuật với cầu răng tạm cố định.



Việc cấy ghép trụ Implant All on 4 vào xương hàm còn có tác dụng bảo tồn lượng xương còn lại cho người mất răng, ngăn cản tình trạng tiêu xương. Trong khi đó, hàm giả tháo lắp tựa trên mô mềm sẽ làm giảm thể tích xương dần theo thời gian.

Nha khoa Lạc Việt Intech: Địa chỉ trồng răng Implant uy tín

Nha khoa Lạc việt Intech với hệ thống các trung tâm chuyên nghiệp và quy mô lớn, hiện đang là địa chỉ trồng răng Implant toàn hàm All on 4 uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Lạc Việt Intech sở hữu đội ngũ bác sĩ, chuyên gia cấy ghép Implant All on 4 có trình độ chuyên kỹ thuật cao và đã từng có nhiều năm tu nghiệp chuyên sâu về Implant tại nước ngoài. Chính vì vậy, tất cả các ca trồng Implant All on 4 toàn hàm tại Lạc Việt Intech đều thành công và mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Trồng răng Implant All on 4 được người dùng đánh giá cao nhất chính là độ bền và hiệu quả lâu dài trong thời gian sử dụng. Nhiều khách hàng tại nha khoa Lạc Việt Intech chia sẻ rằng, cấy ghép Implant toàn hàm all on 4 có thể sử dụng tới hơn 10 năm mà không cần phải sửa chữa.

Một trong những lợi thế lớn nhất tại Nha khoa Lạc Việt Intech chính là hệ thống trang thiết bị công nghệ hiện đại như: công nghệ robot định vị trong cấy ghép Implant, công nghệ USI, máy X Quang CT ConeBeam, hệ thống vô trùng chuẩn Hoa Kỳ,...



Với sự hỗ trợ của công nghệ sẽ giúp các bác sĩ đánh giá chính xác nhất tình trạng của bệnh nhân. Hệ thống máy móc nha khoa hiện đại sẽ cung cấp rất nhiều dữ liệu quan trọng cho bác sĩ để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu.

Thách thức mọi ca mất răng khó nhất, Lạc Việt Intech tự hào trên 6000 khách hàng đã khôi phục răng mất thành công.