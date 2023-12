Trọng tài chính trận Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam nhiều khả năng sẽ bị treo còi 5 trận

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trọng tài chính Khổng Tam Cường có thể sẽ bị kỷ luật nặng (treo còi từ 4 đến 5 trận) do mắc nhiều sai sót nghiêm trọng khi điều khiển trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam tại vòng 4 V.League 2023/24.

Trọng tài Khổng Tam Cường mắc nhiều sai sót nghiêm trọng trong trận đấu tại vòng 4 V.League 2023/24. Ảnh: Chung Lê

Trận đấu tại vòng 4 V.League 2023/24, trên sân Vinh được xem là màn so tài đầy hấp dẫn, kịch tính giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam. Trận đấu mang đậm tính cống hiến khi có tới 8 bàn thắng được chia đều cho cả 2 bên. Tuy nhiên, tỷ số đã có thể khác đi nếu trọng tài chính Khổng Tam Cường không mắc những sai sót được cho là rất nghiêm trọng trong trận đấu đó.

Success bị đối phương đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài chính không cất còi cho Sông Lam Nghệ An được hưởng phạt đền. Ảnh: Chung Lê

Khi Sông Lam Nghệ An đang dẫn đối phương 2-1, tiền đạo Success có màn dốc bóng đầy tốc độ để đối mặt với thủ môn Quảng Nam. Tuy nhiên, một trung vệ của đội khách đã có tác động từ phía sau làm cho tiền đạo mang áo số 70 của Sông Lam Nghệ An ngã xuống trong vòng cấm địa, đánh mất cơ hội nới rộng khoảng cách cho chủ nhà. Tuy nhiên, sau đó trọng tài chính đã không chỉ tay vào chấm phạt đền 11m. Ngay lập tức, Quảng Nam giành bóng phản công, dẫn đến tình huống Hoàng Vũ Samson bị phạm lỗi. Đình Bắc đá phạt đền thành công, cân bằng tỷ số 2-2. Như vậy, đáng ra Sông Lam Nghệ An đã có 1 quả phạt đền với cơ hội nâng tỷ số lên 3-1, thì đội bóng này lại bị thổi phạt đền sau đó và bị gỡ hòa 2-2.

Không những thế, trong một tình huống ở đầu trận, Success đã đưa được bóng vào lưới, nhưng trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, nếu xem kỹ lại băng ghi hình, pha bóng đó tiền đạo Sông Lam Nghệ An đã ghi bàn hợp lệ.

Những pha cắt còi, cũng như bỏ lỗi của trọng tài Khổng Tam Cường đã tạo ra làn sóng phản đối dữ dội của khán giả có mặt trên các khán đài sân Vinh. Những tiếng la ó của cổ động viên dành cho vị trọng tài chính đã khiến trận đấu kém đi tính hấp dẫn.

Với những nhận định sai lầm, trọng tài Khổng Tam Cường sẽ bị kỷ luật nặng. Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể sẽ treo còi trọng tài này từ 4 đến 5 trận hoặc thậm chí nặng hơn. Trọng tài Cường bị giám sát trọng tài chấm số điểm rất thấp ở trận này.