Trong tháng 4, phát hiện 51 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ

Ngày 25/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 4/2022 và triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trong tháng, công an các đơn vị, địa phương đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2022, các sự kiện đối ngoại, chính trị, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tích cực triển khai các phương án chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31. Đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội để hoạt động phức tạp, gây mất an ninh, trật tự; đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng trên các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, buôn lậu xăng dầu, được dư luận và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 2.893 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 6.000 đối tượng; Đã phát hiện 27 vụ, 51 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 347 vụ, 388 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; điều tra xử lý nhiều vụ buôn lậu, vụ sản xuất hàng giả, hàng cấm, trốn thuế.



Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương tập trung bảo đảm an ninh, trật tự dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5); đồng thời tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của SEA Games 31, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV...